В «Астон Мартин» уверены, что в машине Феттеля осталось достаточно топлива

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр прокомментировал тот факт, что во время технической инспекции болида Себастьяна Феттеля после финиша Гран-при Венгрии комиссарам ФИА удалось добыть лишь 300 миллилитров топлива, хотя согласно регламенту в топливном баке должен остаться хотя бы литр.

«У нас в баке было 1,74 литра. Просто возникла проблема с топливным насосом, из-за чего нам пришлось остановить машину на трассе.



Мы знаем, сколько бензина было заправлено в машину. И благодаря датчику топлива мы точно знаем, сколько бензина было потрачено. Так как мы обязаны декларировать стартовое количество топлива, мы можем всё доказать», — приводит слова Зафнауэра Motorsport-Magazin.



Если комиссары не извлекут литр топлива, то Феттелю грозит потеря второго места и дисквалификация.