В «Астон Мартин» уверены, что в машине Феттеля осталось достаточно топлива

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр прокомментировал тот факт, что во время технической инспекции болида Себастьяна Феттеля после финиша Гран-при Венгрии комиссарам ФИА удалось добыть лишь 300 миллилитров топлива, хотя согласно регламенту в топливном баке должен остаться хотя бы литр.
«У нас в баке было 1,74 литра. Просто возникла проблема с топливным насосом, из-за чего нам пришлось остановить машину на трассе.
Мы знаем, сколько бензина было заправлено в машину. И благодаря датчику топлива мы точно знаем, сколько бензина было потрачено. Так как мы обязаны декларировать стартовое количество топлива, мы можем всё доказать», — приводит слова Зафнауэра Motorsport-Magazin.
Если комиссары не извлекут литр топлива, то Феттелю грозит потеря второго места и дисквалификация.
- 2 августа 2021
-
00:05
- 1 августа 2021
-
23:54
-
23:50
-
23:50
-
23:13
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:48
-
22:44
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:09
-
22:04
-
21:49
-
21:41
-
21:21
-
21:17
-
21:07
-
20:28
-
20:17
-
20:08
-
19:36
-
19:35
-
19:32
-
19:25
-
19:14
-
18:58
-
18:51
-
18:49
-
18:40
-
18:34
-
18:10