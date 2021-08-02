«Астон Мартин» намерен подать апелляцию на дисквалификацию Феттеля

Глава «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр сообщил, что его команда практически наверняка подаст апелляцию на решение стюардов Гран-при Венгрии о дисквалификации Себастьяна Феттеля за то, что техническим комиссарам не удалось забрать образец топлива объёмом в один литр.



«Я могу подтвердить намерение подать апелляцию. Как только мы узнаем больше, то если у нас будут основания для апелляции, то мы подадим её, а если нет, то откажемся. Но у нас есть 96 часов.



По всем нашим подсчётам, в машине должно было остаться ещё 1,44 литра, после того как был забран образец объёмом в 300 миллилитров. И мы просто должны показать ФИА, что топливо было, а 300 миллилитров достаточно для их образца. Это будет базой для апелляции.



Так что машина будет изъята. Мы найдём топливо и измерим его. Мы выясним всё», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.

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