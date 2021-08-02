Президент Франции поздравил Окона с первой победой в Формуле-1

Президент Франции Эммануэль Макрон в своих социальных сетях направил поздравления своему соотечественнику Эстебану Окону. Гонщик «Альпин» одержал победу на Гран-при Венгрии Формулы-1, для Окона этот успех стал первым в карьере в чемпионате мира.
«Что за первая победа в Формуле-1 для француза Эстебана Окона на Гран-при Венгрии! Благодаря этому первому успеху команды «Альпин» французская автомобильная промышленность также оказалась в центре внимания. Браво вам!» — написал Макрон в своём твиттер-аккаунте.
Вместе с Эстебаном Оконом на подиум Гран-при Венгрии Формулы-1 поднялись британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Занявший второе место Себастьян Феттель был дисквалифицирован из-за недостаточного остатка топлива.
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