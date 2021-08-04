Карун Чандхок назвал пять лучших гонщиков первой половины сезона Формулы-1

Экс-пилот «Формулы-1» и эксперт Sky Sports Карун Чандок поделился мнением о пяти лучших пилотах первой половины сезона Формулы-1.
Топ-5 в представлении Чандока выглядит следующим образом:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Карлос Сайнс («Феррари»)
Обосновывая свой выбор, Карун сообщил, что ему было сложно определиться с первым местом: его, в представлении Чандока, вполне заслуживал и Хэмилтон. Оба совершали ошибки, но, как пишет эксперт, Макс был очень хорош в первой части сезона и вполне мог бы лидировать с перевесом в 37 очков, если бы не неудачи в Баку и Сильверстоуне.
«Хэмилтон одержал грандиозную победу в Бахрейне, а финальный отрезок гонки всем наглядно показал, почему Льюис — эталонный гонщик своего поколения», — пишет Чандок.
Карун признаётся, что, когда он только узнал, что Даниэль Риккардо собирается присоединиться к «Макларен», то сразу подумал, что у Норриса возникнут проблемы. Однако, по его мнению, своими выступлениями Ландо продемонстрировал, что является одной из звёзд «Королевских гонок» и будет ею в течение следующего десятилетия.
Что касается Леклера, то он, в представлении экс-пилота «Формулы-1», демонстрирует завидный уровень стабильности в этом сезоне и вполне может побороться за титул. Но для этого на былые позиции должна вернуться «Феррари».
С выбором пятого гонщика, как признаётся Карун, ему также было непросто. Сюда можно было включить и Пьера Гасли из «Альфа Таури», и Эстебана Окона из «Альпин». Но тот факт, что Карлос вполне успешно взаимодействует с такой звездой, как Леклер, в конечном итоге и определил его выбор.
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