Карун Чандхок назвал пять лучших гонщиков первой половины сезона Формулы-1

Экс-пилот «Формулы-1» и эксперт Sky Sports Карун Чандок поделился мнением о пяти лучших пилотах первой половины сезона Формулы-1.



Топ-5 в представлении Чандока выглядит следующим образом:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

3. Ландо Норрис («Макларен»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

Обосновывая свой выбор, Карун сообщил, что ему было сложно определиться с первым местом: его, в представлении Чандока, вполне заслуживал и Хэмилтон. Оба совершали ошибки, но, как пишет эксперт, Макс был очень хорош в первой части сезона и вполне мог бы лидировать с перевесом в 37 очков, если бы не неудачи в Баку и Сильверстоуне.



«Хэмилтон одержал грандиозную победу в Бахрейне, а финальный отрезок гонки всем наглядно показал, почему Льюис — эталонный гонщик своего поколения», — пишет Чандок.



Карун признаётся, что, когда он только узнал, что Даниэль Риккардо собирается присоединиться к «Макларен», то сразу подумал, что у Норриса возникнут проблемы. Однако, по его мнению, своими выступлениями Ландо продемонстрировал, что является одной из звёзд «Королевских гонок» и будет ею в течение следующего десятилетия.



Что касается Леклера, то он, в представлении экс-пилота «Формулы-1», демонстрирует завидный уровень стабильности в этом сезоне и вполне может побороться за титул. Но для этого на былые позиции должна вернуться «Феррари».



С выбором пятого гонщика, как признаётся Карун, ему также было непросто. Сюда можно было включить и Пьера Гасли из «Альфа Таури», и Эстебана Окона из «Альпин». Но тот факт, что Карлос вполне успешно взаимодействует с такой звездой, как Леклер, в конечном итоге и определил его выбор.