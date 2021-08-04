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Маси объяснил, почему Хэмилтон не получил штраф за свои действия в квалификации ГП Венгрии

Маси объяснил, почему Хэмилтон не получил штраф за свои действия в квалификации ГП Венгрии
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Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси объяснил почему пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не получил штраф за свои действия в квалификации Гран-при в Венгрии.

«Никаких нарушений в этой ситуации не было. Все команды в той или иной степени занимаются стратегическими играми, стараются, чтобы их гонщик последним отправился на быстрый круг или что-то вроде того. Так что всё в порядке. Нечто похожее мы видели в на Гран-при Италии год назад», – цитирует Маси Motorsport-Total.

Напомним, что в конце квалификации на Гран-при Венгрии Хэмиотон выехал на последнюю попытку прямо перед Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». За один круг британец трижды оттормозил перед Ферстаппеном. Голландский гонщик в итоге успел уйти на быстрый круг, но свой результат не улучшил, а его напарник Серхио Перес – опоздал. Хэмилтон, который в итоге выиграл поул, был освистан болельщиками.

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