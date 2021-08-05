В «Мерседесе» признались, что допустили ошибку на Гран-при Венгрии

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт заявил, что решение не отправлять пилота команды Льюиса Хэмилтона в боксы во время гонки на Гран-при Венгрии для замены промежуточной резины на слики было ошибкой.

«Оглядываясь назад, можно констатировать, что мы явно приняли неправильное решение. Конечно, нельзя не признать, что в подобных ситуациях выбор сделать непросто. На старте гонки мы долго не могли определиться. Промежуточные шины казались самой верной опцией. После красных флагов нам тоже было нелегко. Все гонщики тоже остановись именно на промежуточных, но затем поменяли выбор. И нам следовало поступить так же.



Но на самом деле мы находимся в более сложной ситуации, чем другие команды. Ведь когда находишься впереди, нет возможности посмотреть за действиями остальных. Кроме того, наши боксы находятся первыми на пит-лейне. И если бы мы остановились все болиды проносились бы мимо, и Льюису было бы очень трудно выбраться. И это, безусловно, задержало бы нас. В той ситуации мы хотели проявить консерватизм. Наш главный соперник был позади, и нам попросту было нельзя допустить глупой ошибки, к примеру, столкнувшись с кем-то», — приводит слова Эллиотта The Race.