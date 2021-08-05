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Немецкий журналист намекнул на возможный переход Боттаса в «Альфа Ромео»

Немецкий журналист намекнул на возможный переход Боттаса в «Альфа Ромео»
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр не раз посещал боксы немецкой команды «Мерседес» в ходе гоночного уик-энда в Венгрии. Об этом сообщил немецкий журналист издания Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт. Ранее в СМИ не раз появлялись слухи о возможном переходе пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса в «Альфа Ромео».

«Вариант с «Альфа Ромео» смотрится более предпочтительным, чем опция с «Уильямсом». В ходе прошлого гоночного уик-энда Вассёр примерно десять раз посещал гостевую зону «Мерседеса», – приводит слова Шмидта Planetf1.

Нынешнее соглашение Боттаса с «Мерседесом» истекает в конце сезона-2021. В средствах массовой информации претендентом на место Боттаса называют гонщика «Уильямса» и пилота программы «Мерседес» Джорджа Расселла.

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