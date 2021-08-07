Вильнёв признался, что хотел бы стать консультантом в одной из команд Формулы-1
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв признался, что хотел бы в будущем занять должность советника в одной из команд Формулы-1.
«Мне нравится руководитель «Мерседеса» Тото Вольф. В своё время по своим способностям на него был похож Флавио Бриаторе. Формуле-1 нужны такие люди, как Флавио. Но как бы мне ни нравилась роль босса команды, я бы хотел в какой-то момент стать тем, кем Ники Лауда был для «Мерседеса» или кем Хельмут Марко сейчас является для «Ред Булл», — приводит слова Жака Вильнёва Libero Quotidiano.
Жак Вильнёв закончил карьеру в Формуле-1 в 2006 году, проведя полсезона в составе команды «БМВ Заубер». Помимо «Заубера» Вильнёв выступал в таких командах, как «Уильямс», «БАР» и «Рено».
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