Вольф: какое бы решение «Мерседес» ни принял, у Боттаса и Расселла будут хорошие варианты

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выразил мнение, что и нынешний пилот команды Валттери Боттас, и британец Джордж Расселл будут иметь хорошие варианты для продолжения карьеры, если один из них не получит места в «Мерседесе» в следующем году.



«Вероятно, и у Джорджа, и у Валттери будет несколько привлекательных вариантов, чтобы остаться в Формуле-1. Большинство команд видят себя в роли претендентов. В следующем году они ожидают, что сделают большой шаг вперёд благодаря ограничению на бюджеты, которое теперь действует для всех.



Сейчас они сосредоточены на разработке болидов следующего года. Ведь и «Уильямс», и «Альфа Ромео» уже давно не привозят никаких обновлений текущих машин. Думаю, что у Джорджа и Валттери будут отличные варианты, какое бы решение мы ни приняли», — приводит слова Вольфа GPFans.

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