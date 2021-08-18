«Мерседес» официально объявил об уходе из Формулы-Е

«Мерседес» объявил об уходе команды из Формулы-Е по окончании следующего сезона.
«Мы вошли в Формулу-Е без предубеждений относительно серии и её новаторского подхода к автоспорту. Мы приложили много усилий, чтобы создать эту команду и сделать её конкурентоспособной. Здесь раскрылось множество талантливых людей. Мы можем гордиться своими достижениями, и особенно двойным чемпионским титулом, который мы выиграли в этом сезоне. Этот триумф станет важной исторической вехой в истории «Мерседеса». Мы сделаем всё возможное, чтобы наш последний сезон красиво закончил историю этой команды в Формуле-Е», – цитирует Тото Вольфа пресс-служба команды.
«Наша компания обеспокоена изменением мирового климата, поэтому мы тратим много сил на разработку и улучшение электрических двигателей. Формула-E позволила нам опробовать наши наработки в области электрических автомобилей. В будущем мы планируем сосредоточиться все наши силы на Формуле-1, все наши новые разработки, в том числе и в области электрического транспорта, будут проходить тестирования уже там», – цитирует члена правления «Мерседеса» Маркуса Шефера пресс-служба команды.
Ранее об уходе из Формулы-E по окончании сезона-2021 объявили Audi и BMW.
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