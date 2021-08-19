«Сочи Автодром» примет финальный этап Кубка мира по турингу WTCR

Международная автомобильная федерация объявила, что финальный жтап серии WTCR 2021 года может пройти в России на «Сочи Автодроме». Соревнования запланированы на 27 и 28 ноября. Как сообщает пресс-служба «Росгонок», сейчас данный вопрос находится в стадии согласования с Правительством и Министерством спорта РФ.
«Изначально в календаре текущего сезона WTCR не было «Сочи Автодрома». Но ситуация в этом быстроменяющемся мире такова, что нужно быть готовым ко всему — в том числе, к потенциальной отмене любого из этапов в связи с эпидемиологической ситуацией. Поэтому перемена места проведения финала – это вопрос вынужденный, но хорошо то, что «Росгонки» зарекомендовали себя для ФИА как надежный и проверенный партнер, который, в том числе, и в сложных условиях, какие были в стадии активной пандемии в 2020 году, смог организовать Гран-при России Формулы 1 на качественном уровне. Для нас, безусловно, это будет вызов, который мы с удовольствием примем в случае согласования этапа на уровне Правительства и Минспорта», — заявил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.
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