Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Сочи Автодром» примет финальный этап Кубка мира по турингу WTCR

«Сочи Автодром» примет финальный этап Кубка мира по турингу WTCR
Комментарии

Международная автомобильная федерация объявила, что финальный жтап серии WTCR 2021 года может пройти в России на «Сочи Автодроме». Соревнования запланированы на 27 и 28 ноября. Как сообщает пресс-служба «Росгонок», сейчас данный вопрос находится в стадии согласования с Правительством и Министерством спорта РФ.

«Изначально в календаре текущего сезона WTCR не было «Сочи Автодрома». Но ситуация в этом быстроменяющемся мире такова, что нужно быть готовым ко всему — в том числе, к потенциальной отмене любого из этапов в связи с эпидемиологической ситуацией. Поэтому перемена места проведения финала – это вопрос вынужденный, но хорошо то, что «Росгонки» зарекомендовали себя для ФИА как надежный и проверенный партнер, который, в том числе, и в сложных условиях, какие были в стадии активной пандемии в 2020 году, смог организовать Гран-при России Формулы 1 на качественном уровне. Для нас, безусловно, это будет вызов, который мы с удовольствием примем в случае согласования этапа на уровне Правительства и Минспорта», — заявил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021