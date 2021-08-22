Экипаж Кобаяси не отдаёт лидерство в «24 часах Ле-Мана», экипаж Русинова отыграл позицию

Вчера, 21 августа, в 17:00 по московскому времени стартовал легендарный марафон «24 часа Ле-Мана», который проводится вот уже 89-й раз в истории.
На момент написания этой новости лидерство в гонке сохраняет экипаж «Тойоты» под номером 7, управляют которым Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес.
Второе место в категории гиперкаров удерживает второй экипаж «Тойоты» Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы. Третья позиция в общем зачёте у экипажа «Альпин» (Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер).
В категории LMP2 лидерство всё также за экипажем WRT, в который входят Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези. Экипаж Романа Русинова из российской команды G-Drive Racing отыграл одну позицию и занимает сейчас 14-е место в общем зачёте, а также 9-е — в зачёте LMP2. Второй экипаж G-Drive на 22-м.
В категории LMGTE Pro лидерство не отдаёт экипаж AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара.
В LMGTE Am на первой позиции экипаж AF Corse в составе Никласа Нильсена, Франсуа Перродо и Алессио Роверы.
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