Две «Тойоты» по-прежнему лидируют в «24 часах Ле-Мана», экипаж Русинова — 13-й

Вчера, 21 августа, в 17:00 по московскому времени состоялся старт марафона «24 часа Ле-Мана» — легендарная гонка на выносливость проводится вот уже 89-й раз в истории.



На момент написания этой новости положение дел в группе лидеров не изменилось: в гонке продолжает первенствовать экипаж «Тойоты» под номером 7, управляют которым Майк Конвей, Камуи Кобаяси и Хосе Мария Лопес. На втором месте всё так же ещё один экипаж «Тойоты» (Себастьена Буэми, Брендона Хартли и Казуки Накадзимы). Третья позиция в общем зачёте у «Альпин» (Андре Негран, Николя Ляпьер и Матьё Ваксивьер).



Экипаж WRT, в который входят Робин Фряйнс, Фердинанд Габсбург и Шарль Милези, лидирует в категории LMP2. Экипаж Романа Русинова из российской команды G-Drive Racing занимает сейчас 13-е место в общем зачёте и восьмое — в зачёте LMP2. Второй экипаж G-Drive на 22-м месте.



В категории LMGTE Pro лидирует экипаж AF Corse в составе Джеймса Каладо, Алессандро Пьера Гуиди и Коме Ледогара.



В LMGTE Am первое место не отдаёт экипаж AF Corse в составе Никласа Нильсена, Франсуа Перродо и Алессио Роверы.