В Формуле-1 появилась новая награда

Формула-1 объявила, что гонщик, который в ходе сезона совершит наибольшее количество обгонов, получит специальную награду. В настоящее время лидером сезона-2021 по количеству обгонов является Себастьян Феттель, выступающий за «Астон Мартин».

В пресс-релизе отмечается, что награда призвана подчеркнуть смелость, проявляемую гонщиками. Также сообщается, что в ходе трансляций этапов Формулы-1 появится новая графика, посвящённая обгонам.

Права на видео принадлежат Formula One Management. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.

Гран-при Бельгии пройдёт с 27 по 29 августа. Сезон Формулы-1 2021 года финиширует в Абу-Даби 12 декабря. Действующим чемпионом является Льюис Хэмилтон («Мерседес»), который лидирует и в этом чемпионате.