В Формуле-1 появилась новая награда
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Формула-1 объявила, что гонщик, который в ходе сезона совершит наибольшее количество обгонов, получит специальную награду. В настоящее время лидером сезона-2021 по количеству обгонов является Себастьян Феттель, выступающий за «Астон Мартин».
В пресс-релизе отмечается, что награда призвана подчеркнуть смелость, проявляемую гонщиками. Также сообщается, что в ходе трансляций этапов Формулы-1 появится новая графика, посвящённая обгонам.
Права на видео принадлежат Formula One Management. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Формулы-1.
Гран-при Бельгии пройдёт с 27 по 29 августа. Сезон Формулы-1 2021 года финиширует в Абу-Даби 12 декабря. Действующим чемпионом является Льюис Хэмилтон («Мерседес»), который лидирует и в этом чемпионате.
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