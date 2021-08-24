Климатический активист обратился в суд с целью добиться отмены Гран-при Нидерландов

Голландский климатический активист Йохан Волленбрук подал иск в суд, чтобы попытаться отменить Гран-при Нидерландов. Об этом сообщает De Gelderlander.

По мнению Волленбрука, спортивное мероприятие на автодроме «Зандворт» приводит к слишком большому выбросу азота, что недопустимо для Нидерландов — страны, принимающей активное участие в борьбе с изменением климата. Кроме того, организация, членом которой Йохан является, подчёркивает, что современные болиды по уровням выбросов сопоставимы с автомобилями 60-х годов прошлого века.

Примечательно, что иски, нацеленные на отмену Гран-при Нидерландов, подавались различными природоохранными организациями и ранее. Так, в 2019 году одна из них ссылалась на потенциальный вред для некоторых видов жаб и ящериц, обитающих на автодроме. Однако суд каждый раз подобные иски отклонял.