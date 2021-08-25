Даниил Квят показал, как обгонял в Формуле-1 на трассе Гран-при Бельгии. Видео
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Бывший гонщик Формулы-1 россиянин Даниил Квят выложил в «Твиттере» видео, в котором показано, как он обгонял на трассе в Спа-Франкоршам, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Бельгии.
«Немного обгонов из Спа, там всегда классно гоняться!» — подписал он видео.
Права на видео принадлежат Formula One Management. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» Даниила Квята.
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучший результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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