«Твиттер» трассы Гран-при Бельгии на русском поприветствовал Никиту Мазепина
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В официальном «твиттере» трассы в Спа-Франкоршам, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Бельгии, появилось сообщение, адресованное российскому гонщику Формулы-1 Никите Мазепину, выступающему за «Хаас». Сообщение написано на русском языке.
«Добро пожаловать в Спа, Никита», — отмечается в сообщении.
Посмотреть соответствующее фото можно в официальном «твиттере» трассы в Спа-Франкоршам.
Гран-при Бельгии пройдёт с 27 по 29 августа.
В общем зачёте пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Никита Мазепин занимает 20-е место. Его партнёр по команде, немец Мик Шумахер, располагается на 19-й строчке. Возглавляет рейтинг пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1.
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