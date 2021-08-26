«Твиттер» трассы Гран-при Бельгии на русском поприветствовал Никиту Мазепина

В официальном «твиттере» трассы в Спа-Франкоршам, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Бельгии, появилось сообщение, адресованное российскому гонщику Формулы-1 Никите Мазепину, выступающему за «Хаас». Сообщение написано на русском языке.

«Добро пожаловать в Спа, Никита», — отмечается в сообщении.

Посмотреть соответствующее фото можно в официальном «твиттере» трассы в Спа-Франкоршам.

Гран-при Бельгии пройдёт с 27 по 29 августа.

В общем зачёте пилотов нынешнего сезона Формулы-1 Никита Мазепин занимает 20-е место. Его партнёр по команде, немец Мик Шумахер, располагается на 19-й строчке. Возглавляет рейтинг пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1.