Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии, Джордж Расселл — второй

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии. Второе место по итогам заезда занял пилот «Уильямса» Джордж Расселл, третьим стал лидер чемпионата, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив секунду своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 18-й результат.



Квалификация прошла в дождевых условиях, в третьем сегменте случилась серьёзная авария — гонщик «Макларена» Ландо Норрис разбил машину в «Красной воде». Над трассой появился красный флаг, квалификация была остановлена более чем на 40 минут.



Норрис стал десятым, однако, вероятно, будет стартовать с пит-лейна из-за замены деталей и нарушения режима закрытого парка.



Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.59,765

2. Джордж Расселл («Уильямс») +0,321

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,334

4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,099

5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,170

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,399

7. Серхио Перес («Ред Булл») +2,347

8. Валттери Боттас («Мерседес») +2,737

9. Эстебан Окон («Альпин») +3,748

10. Ландо Норрис («Макларен») — без времени.



Не прошли в третий сегмент:



11. Шарль Леклер («Феррари») — 1.57,721

12. Николас Латифи («Уильямс») — 1.58,056

13. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.58,137

14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.58,205

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.58,231.



Не прошли во второй сегмент:



16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2.02,306

17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2.02,413

18. Мик Шумахер («Хаас») — 2.03,973

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2.04,452

20. Никита Мазепин («Хаас») — 2.04,939.