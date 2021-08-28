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Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии, Джордж Расселл — второй

Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии, Джордж Расселл — второй
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в квалификации Гран-при Бельгии. Второе место по итогам заезда занял пилот «Уильямса» Джордж Расселл, третьим стал лидер чемпионата, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив секунду своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 18-й результат.

Квалификация прошла в дождевых условиях, в третьем сегменте случилась серьёзная авария — гонщик «Макларена» Ландо Норрис разбил машину в «Красной воде». Над трассой появился красный флаг, квалификация была остановлена более чем на 40 минут.

Норрис стал десятым, однако, вероятно, будет стартовать с пит-лейна из-за замены деталей и нарушения режима закрытого парка.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.59,765
2. Джордж Расселл («Уильямс») +0,321
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,334
4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,099
5. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,170
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,399
7. Серхио Перес («Ред Булл») +2,347
8. Валттери Боттас («Мерседес») +2,737
9. Эстебан Окон («Альпин») +3,748
10. Ландо Норрис («Макларен») — без времени.

Не прошли в третий сегмент:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1.57,721
12. Николас Латифи («Уильямс») — 1.58,056
13. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.58,137
14. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.58,205
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.58,231.

Не прошли во второй сегмент:

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 2.02,306
17. Юки Цунода («Альфа Таури») — 2.02,413
18. Мик Шумахер («Хаас») — 2.03,973
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 2.04,452
20. Никита Мазепин («Хаас») — 2.04,939.

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