В «Мерседесе» определились с кандидатурой второго пилота

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что команда определилась с выбором второго пилота, однако пока не стал его называть. На роль напарника первого пилота команды Льюиса Хэмилтона претендуют Джордж Расселл из «Уильямса» и нынешний партнёр Льюиса Валттери Боттас.
«Было ли принято решение о втором пилоте? Да. Хотел бы подчеркнуть, что если бы это решение не было таким сложным, мы бы приняли его раньше. И Боттас, и Расселл заслуживают самого лучшего отношения, оба являются членами нашей семьи, и мы каждого из них высоко ценим», — приводит слова Вольфа GPFans.
Кроме того, Тото оценил выступления Расселла в квалификации Гран-при Бельгии.
«Подход «Уильямса» к квалификации был очень умным, рискованным, но умным. И в конечном итоге они праздновали успех. Что касается Расселла, то он выглядел здорово. Мы увидели блестящий круг в исполнении блестящего молодого гонщика», — сказал Вольф.
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