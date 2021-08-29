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Экс-пилот Формулы-1 призвал Пьера Гасли покинуть систему «Ред Булл»

Экс-пилот Формулы-1 призвал Пьера Гасли покинуть систему «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Зурер высказал мнение, что в случае возможности французский гонщик Пьер Гасли должен покинуть программу «Ред Булл» и согласиться на переход из «Альфа Таури» в другую команду чемпионата мира. К такому мнению Зурер пришёл на фоне известия, что в «Ред Булл» решили не возвращать Гасли в главную команду «быков» и продлить контракт с мексиканским гонщиком Серхио Пересом ещё на сезон. Перес останется напарником Макса Ферстаппена в 2022 году.

«У Марко должна быть хорошая причина, но она заключается не в скорости Переса. Просто посмотрите на пятничные результаты: в обеих сессиях Гасли был впереди него. Если Гасли получит предложение [со стороны], он должен его принять», — приводит слова Зурера Formula1News.co.uk.

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