Норрис болел за Расселла из машины скорой помощи после аварии на ГП Бельгии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что болел за гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла, находясь в машине скорой помощи. Ландо был доставлен в больницу после серьёзной аварии, случившейся во время квалификации Гран-при Бельгии.
«Я очень рад за Джорджа. Находясь в машине скорой помощи, я наблюдал за ним и подбадривал его, чтобы он всё-таки завоевал поул-позишен.
Что касается моего состояния, то бывало и лучше, но в целом я в порядке — просто немного ушибся. К воскресной гонке я готов и уже хочу вернуться на трассу. А вообще ситуация, конечно, не очень — ведь всё складывалось так хорошо. Машина просто летела. Думаю, что вполне бы мог рассчитывать на борьбу за поул, однако вместо этого предоставил команде много работы и бессонную ночь», — приводит слова Норриса Motorsport Week.
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