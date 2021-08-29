Боттас рассказал, что могло негативно повлиять на его результат в квалификации ГП Бельгии

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Бельгии — по итогам заезда Валттери стал восьмым. По словам Валттери, проблемы в квалификации у него возникли в третьем сегменте, когда температура шин его болида заметно снизилась, в то время как ему пришлось сбавить обороты.
«Определённо, влажная трасса доставила немало хлопот. Надеюсь, что завтра она хоть в какой-то степени будет суше и обгоны будет совершать проще. Во время заезда был уверен, что попасть в тройку лучших будет вполне возможно. В итоге этого добился Льюис.
Но проблема пришла в третьем сегменте на медленном круге: мне пришлось слишком сильно сбавить обороты, и температура шин снизилась. На последнем круге из-за этого я заблокировал колёса на торможении, и не могу сказать, что это здорово. Однако в гонке случиться может всякое», — приводит слова Боттаса GPFans.
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