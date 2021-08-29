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Джек Дуэн выиграл гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр замкнул тройку лучших

Джек Дуэн выиграл гонку Формулы-3 в Бельгии, Смоляр замкнул тройку лучших
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Австралийский гонщик «Трайдента» Джек Дуэн выиграл третью гонку Формулы-3 в Бельгии. Второй результат показал пилот «МП Моторспорт» Виктор Мартинс, который долгое время вёл упорную борьбу с победившим Дуэном. Тройку лучших замкнул российский гонщик Александр Смоляр.

Формула-3. Третья гонка. Бельгия

1. Джек Дуэн («Трайдент») — 14 кругов
2. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +2,0
3. Александр Смоляр («АРТ») +12,2
4. Кайо Коллет («МП Мотоспорт») +13,3
5. Клемент Новалак («Трайдент») +14,3
6. Фредерик Вести («АРТ») +15,9
7. Логан Сарджент («Хароуз») +17,7
8. Деннис Хаугер («Према») +18,3
9. Давид Шумахер («Трайдент») +20,9
10. Артур Леклер («Према») +22,9.

Напомним, что Дуэн добился победы и во второй гонке Формулы-3 в Бельгии, которая состоялась вчера, 28 августа.

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