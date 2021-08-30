Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Норрис продолжает лидировать с восемью баллами

По итогам Гран-при Бельгии никто из гонщиков не получил штрафных баллов за весь уик-энд, однако в таблице не обошлось без изменений — у Серхио Переса и Эстебана Окона сгорело по одному баллу, полученному в прошлом году на этапах в Испании и Великобритании соответственно. Теперь у Переса семь штрафных баллов, из которых ещё один сгорит уже 11 сентября, сразу после Гран-при Нидерландов, а у Окона не осталось штрафных баллов, и он присоединился к Максу Ферстаппену, Мику Шумахеру и Фернандо Алонсо в списке пилотов без наказаний за последний год.



Лидировать в данном рейтинге продолжают Ландо Норрис, у которого восемь штрафных баллов.

Пилот Команда Баллы Когда сгорят Ландо Норрис «Макларен» 8 14 ноября 2021 года — 3 балла Серхио Перес «Ред Булл» 7 11 сентября 2021 года — 1 балл Лэнс Стролл «Астон Мартин» 6 25 октября 2021 года — 1 балл Себастьян Феттель «Астон Мартин» 6 27 марта 2022 года — 3 балла Николас Латифи «Уильямс» 6 6 июня 2022 года — 3 балла Никита Мазепин «Хаас» 5 2 мая 2022 года — 1 балл Кими Райкконен «Альфа Ромео» 5 13 сентября 2021 года — 1 балл Антонио Джовинацци «Альфа Ромео» 4 6 сентября 2021 года — 2 балла Льюис Хэмилтон «Мерседес» 4 6 сентября 2021 года — 2 балла Джордж Расселл «Уильямс» 4 14 ноября 2021 года — 3 балла Юки Цунода «Альфа Таури» 4 18 апреля 2022 года — 1 балл Валттери Боттас «Мерседес» 4 25 июня 2022 года — 2 балла Шарль Леклер «Феррари» 3 6 декабря 2021 года — 2 балла Даниэль Риккардо «Макларен» 1 27 сентября 2021 года — 1 балл Карлос Сайнс «Феррари» 1 15 ноября 2021 года — 1 балл Пьер Гасли «Альфа Таури» 1 9 мая 2022 года — 1 балл