Штрафные баллы гонщиков Ф-1: Норрис продолжает лидировать с восемью баллами
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По итогам Гран-при Бельгии никто из гонщиков не получил штрафных баллов за весь уик-энд, однако в таблице не обошлось без изменений — у Серхио Переса и Эстебана Окона сгорело по одному баллу, полученному в прошлом году на этапах в Испании и Великобритании соответственно. Теперь у Переса семь штрафных баллов, из которых ещё один сгорит уже 11 сентября, сразу после Гран-при Нидерландов, а у Окона не осталось штрафных баллов, и он присоединился к Максу Ферстаппену, Мику Шумахеру и Фернандо Алонсо в списке пилотов без наказаний за последний год.
Лидировать в данном рейтинге продолжают Ландо Норрис, у которого восемь штрафных баллов.
|Пилот
|Команда
|Баллы
|Когда сгорят
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|8
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|7
|11 сентября 2021 года — 1 балл
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|6
|25 октября 2021 года — 1 балл
|Себастьян Феттель
|«Астон Мартин»
|6
|27 марта 2022 года — 3 балла
|Николас Латифи
|«Уильямс»
|6
|6 июня 2022 года — 3 балла
|Никита Мазепин
|«Хаас»
|5
|2 мая 2022 года — 1 балл
|Кими Райкконен
|«Альфа Ромео»
|5
|13 сентября 2021 года — 1 балл
|Антонио Джовинацци
|«Альфа Ромео»
|4
|6 сентября 2021 года — 2 балла
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|4
|6 сентября 2021 года — 2 балла
|Джордж Расселл
|«Уильямс»
|4
|14 ноября 2021 года — 3 балла
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|4
|18 апреля 2022 года — 1 балл
|Валттери Боттас
|«Мерседес»
|4
|25 июня 2022 года — 2 балла
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|3
|6 декабря 2021 года — 2 балла
|Даниэль Риккардо
|«Макларен»
|1
|27 сентября 2021 года — 1 балл
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|1
|15 ноября 2021 года — 1 балл
|Пьер Гасли
|«Альфа Таури»
|1
|9 мая 2022 года — 1 балл
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