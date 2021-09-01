Хэмилтон занял лишь пятое место в рейтинге лучших гонщиков ГП Бельгии, несмотря на подиум

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Мерседес») занял лишь пятое место в рейтинге лучших гонщиков Гран-при Бельгии, опубликованном на официальном сайте чемпионата. Рейтинг Хэмилтона, занявшего третье место в гонке, составил 8,2. Его опередили Джордж Расселл («Уильямс», 10,0), Макс Ферстаппен («Ред Булл», 9,3), Себастьян Феттель («Астон Мартин», 8,5) и Пьер Гасли («Альфа Таури», 8,3).

В общем зачёте по итогам 12 этапов Хэмилтон со средним показателем 8,1 остался третьим. Его опережают Ферстаппен (9,0) и Ландо Норрис («Макларен», 8,6).

Напомним, Гран-при Бельгии оказался сорван из-за дождя. Гонщики преодолели три круга на мокрой трассе в режиме машины безопасности, первую тройку составили Ферстаппен, Расселл и Хэмилтон.