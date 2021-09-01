Каллум Айлотт дебютирует в IndyCar

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альфа Ромео», пилот академии «Феррари» Каллум Айлотт дебютирует в серии IndyCar в следующие выходные. Об этом спортсмен сообщил в своем «твиттере». Айлотт примет участие в этапе заокеанского чемпионата в Портленде в составе команды Juncos Hollinger Racing.

Каллум будет выступать под 77-м номером.



Для Juncos Hollinger Racing эта гонка станет возвращением в IndyCar после сезона-2019. В 2022 году команда планирует участвовать в IndyCar на полном расписании.



Айлотт в прошлом году стал вторым в личном зачёте чемпионата Формулы-2. Ранее он считался одним из кандидатов на место боевого пилота «Альфа Ромео» в следующем году, однако в последнее время ходят слухи, что Айлотт больше не рассматривается швейцарским коллективом.



По слухам, в следующем сезоне Айлотт может подписать контракт с одной из команд IndyCar.