Каллум Айлотт дебютирует в IndyCar

Резервный гонщик команды Формулы-1 «Альфа Ромео», пилот академии «Феррари» Каллум Айлотт дебютирует в серии IndyCar в следующие выходные. Об этом спортсмен сообщил в своем «твиттере». Айлотт примет участие в этапе заокеанского чемпионата в Портленде в составе команды Juncos Hollinger Racing.
Каллум будет выступать под 77-м номером.
Для Juncos Hollinger Racing эта гонка станет возвращением в IndyCar после сезона-2019. В 2022 году команда планирует участвовать в IndyCar на полном расписании.
Айлотт в прошлом году стал вторым в личном зачёте чемпионата Формулы-2. Ранее он считался одним из кандидатов на место боевого пилота «Альфа Ромео» в следующем году, однако в последнее время ходят слухи, что Айлотт больше не рассматривается швейцарским коллективом.
По слухам, в следующем сезоне Айлотт может подписать контракт с одной из команд IndyCar.
- 1 сентября 2021
-
19:58
-
19:46
-
18:49
-
17:14
-
15:11
-
14:31
-
14:20
-
13:01
-
12:03
-
11:00
-
10:01
-
09:06
-
00:10
- 31 августа 2021
-
23:30
-
22:27
-
20:44
-
20:22
-
19:21
-
18:11
-
17:57
-
17:47
-
17:18
-
16:01
-
15:05
-
14:44
-
14:16
-
13:20
-
12:00
-
11:12
-
10:01
-
09:00
- 30 августа 2021
-
23:45
-
22:37
-
21:46
-
21:20