В «Астон Мартин» оценили инцидент с Феттелем, чью машину эвакуировали более получаса

Руководитель «Астон Мартин» Отмар Зафнауэр прокомментировал инцидент с Себастьяном Феттелем в первой тренировке Гран-при Нидерландов, чей автомобиль эвакуировали более получаса.

«Мы пока не знаем, в чём причина. Но он сообщил о проблеме с мотором. Мы попросили Себастьяна оставаться возле маршала на случай, если возникнет пожар.

Это обычная процедура в случае отказа мотора. Он так и сделал. При этом он думал, что может случиться возгорание, поэтому маршалы дали ему огнетушитель. Самое главное — заменить мотор, чтобы мы могли выступить во второй тренировке», — приводит слова Зафнауэра Racing News 365.

Лучшее время в первой тренировке показал Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»), уступивший 0,097 секунды. Замкнул тройку Карлос Сайнс из «Феррари».