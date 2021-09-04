Леклер выиграл первую гонку Формулы-3 в Нидерландах, Смоляр попал в аварию на старте

Пилот «Према» Артур Леклер одержал победу в первой гонке Формулы-3 в Нидерландах. Второе место по итогам гонки завоевал пилот «Хароуза» Логан Сарджент, третьим стал пилот «Хайтека» Аюми Иваса.



Российский гонщик Александр Смоляр финишировал 24-м. На первом круге Смоляр столкнулся с пилотом «Кампоса» Амари Корделем, сломав крыло. Вскоре стюарды выписали Смоляру штраф в десять секунд, что окончательно испортило ему гонку.



Формула-3. Первая гонка. Нидерланды



1. Артур Леклер («Према»)

2. Логан Сарджент («Хароуз») +0,9

3. Аюми Иваса («Хайтек») +1,5

4. Джек Кроуфорд («Хайтек») +2,4

5. Кайо Коллет («МП Моторспорт») +2,7

6. Джек Дуэн («Трайдент») +3,0

7. Деннис Хаугер («Према») +3,8

8. Виктор Мартинс («МП Моторспорт») +4,3

9. Фредерик Вести («АРТ») +7,0

10. Оливер Колдуэлл («Према») +25,4

...14. Давид Шумахер («Трайдент») +9,7

...24. Александр Смоляр («АРТ») +15,6