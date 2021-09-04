Стролл-старший хотел заменить Феттеля на Алонсо

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл предлагал контракт пилоту «Альпин» Фернандо Алонсо, сообщает Auto Motor und Sport со ссылкой на свои источники в паддоке. Однако испанский гонщик отказался от предложения, выбрав продление контракта с «Альпин».
Ранее стало известно, что контракт с Себастьяном Феттелем на сезон-2022 пока не продлён — немец подписал соглашение по схеме «1+1», из-за чего в настоящий момент у него нет официальной гарантии сохранения места в пелотоне в 2022 году.
Однако, даже несмотря на это, в паддоке мало кто сомневается, что соглашение с Феттелем будет продлено на следующий год.
Феттель проводит первый сезон в составе команды «Астон Мартин». В 2021 году на счету Себастьяна Феттеля один подиум. Ещё одного подиума он лишился после дисквалификации на Гран-при Венгрии.
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