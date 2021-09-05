Шарль Леклер: надеюсь, получится обогнать Пьера Гасли на старте

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Нидерландов.

«Я доволен своим кругом. Единственное, что меня не устраивает, это то, что я, возможно, перед последней попыткой я попросил слишком сильно увеличить прижимную силу на переднем антикрыле. Я немного потерял заднюю часть, и это стоило нам четвёртого места, но такова жизнь. В любом случае завтра мы стартуем с хороших позиций.

Завтра на первом круге будет много возможностей для прохождения третьего поворота. Надеюсь, получится обогнать Пьера Гасли на старте», — приводит слова Леклера GPBlog.

Победу в квалификации одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место по итогам заезда занял пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, третьим стал его напарник Валттери Боттас.



Российский гонщик Никита Мазепин по итогам квалификации стал 20-м, уступив полсекунды своему напарнику Мику Шумахеру, показавшему 19-й результат.