«Здесь нет правых». Босс «Хааса» отреагировал на конфликт между Мазепиным и Шумахером

Босс «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал конфликтную ситуацию во время Гран-при Нидерландов с участием двух гонщиков его команды — Никиты Мазепина и Мика Шумахера.

«В такой ситуации… знаете, подобное произошло не в первый раз – и не в последний. Сложность в том, что мы позади, и они вынуждены сражаться лишь между собой. Потому их соперничество складывается острее – ведь это единственный поединок, где можно победить.

Здесь нет правых и виноватых. Нам важно вывести температуру шин у пилотов к нужным значениям, а они делают это по-разному. А в этот раз в конце круга сформировалась очередь из пилотов, из-за чего возникло замешательство.



Каждый из них пытается добиться максимума. И понятно, что из-за этого отношения порой страдают. Плохо то, что из-за машины они не могут навязать борьбу никому другому. Надеюсь, всё это не превратится в нисходящую спираль.



Когда вы расстроены, то можете наговорить лишнего, а Никита был расстроен. Уже потом мы разобрались, что в действительности произошло. Но он отправился на пресс-сессию ещё до этого, не имея всей информации.



Позже мы с ним переговорили. Ситуация была непростой, в ней сошлись сразу несколько вопросов. Но думаю, в конце появилось понимание. Я понимаю его огорчение, но здесь не было никаких негативных намерений», — приводит слова Гюнтера Motorsport.