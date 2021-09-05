Смоляр прокомментировал попадание на подиум в гонке Формулы-3 в Зандворте

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал финиш на третьем месте в основной гонке этапа Формулы-3 на голландской трассе «Зандворт». В двух первых гонках уик-энда Смоляр не сумел набрать очки, после того как попал в аварию на первом круге стартовой гонки. В третьей и основной гонке Александр отыграл пять мест после старта с восьмой позиции.



«Определённо я мог добиться большего в этот уик-энд: в первой и второй гонках удача была не на нашей стороне. Но в третьей я избежал инцидентов на старте и у меня был темп, чтобы ехать за машинами впереди. Обгонять на этой трассе сложно, но задачей было избегать инцидентов до самого финиша. Я справился с этим и сумел набрать хорошие очки», — заявил Смоляр в интервью сразу после финиша гонки.