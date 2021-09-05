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Перес и Латифи стартуют с пит-лейна на Гран-при Нидерландов

Перес и Латифи стартуют с пит-лейна на Гран-при Нидерландов
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Пилоты Серхио Перес и Николас Латифи начнут гонку Гран-при Нидерландов с пит-лейна, сообщает в своём «твиттере» журналист Крис Медланд. Это решение принято из-за того, что спецификации их автомобилей будут не такими, как были в квалификаци. У мексиканца изменена батарея силовой установки, а у Латифи — другая спецификация переднего антикрыла и носа.

Напомним, сегодня, 5 сентября, на стационарной трассе «Зандворт» состоится гонка тринадцатого этапа сезона-2021 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Нидерландов.

После 12-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик американской команды «Хаас» Никита Мазепин — четвёртый в истории россиянин, выступающий в Формуле-1, — пока не набрал ни одного очка и занимает в общем зачёте 20-ю позицию.

Начало гонки запланировано на 16:00 мск.

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