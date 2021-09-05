Алонсо первым среди всех гонщиков Формулы-1 нашёл верную траекторию в Зандворте

Испанский гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо сумел в одном из компонентов опередить всех своих соперников по Формуле-1. По данным испанского издания AS, Алонсо лучше остальных гонщиков справился с изучением трассы «Зандворт», на которой за рулём болидов Ф-1 не выступал ни один из нынешних боевых пилотов.



Согласно данным телеметрии, на пятничных тренировках Алонсо первым обнаружил идеальную траекторию прохождения сложного третьего поворота, расположенного под наклоном. На второй пятничной тренировке траекторию Алонсо начал повторять Эстебан Окон, что позволило напарнику Фернандо существенно прибавить. Во многом благодаря идеальному прохождению третьего поворота пилоты «Альпин» были очень быстры в пятницу.



К субботе подход Алонсо переняли уже все остальные пилоты, убедившись, что избранный Фернандо вариант идеален.