Боттас рассказал, на сколько лет рассчитан его контракт с «Альфа Ромео»

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал подписание соглашения с «Альфа Ромео», рассказав о длительности контракта. 32-летний финский пилот будет выступать за новую команду начиная с сезона-2022.
«Наконец-то могу расслабиться, потому что знаю, где проведу следующие три с половиной года. Я сбросил с плеч этот груз и могу сконцентрироваться на гонках. Сколько именно времени я проведу в «Альфа Ромео», зависит от разных обстоятельств, но это будут как минимум три года. Планирую получать удовольствие и от оставшейся части текущего чемпионата. Тяжёлая работа продолжается, нужно побеждать в каждой гонке», — приводит слова Боттаса MTV Sport.
По информации Auto Motor und Sport, на место напарника Боттаса претендуют одновременно пять гонщиков. Руководство «Альфа Ромео» хотело бы подписать Александера Албона, но тот близок к переходу в «Уильямс».
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