Источник: на место напарника Боттаса претендуют сразу пять кандидатов

Несколько часов назад стало известно, что в следующем сезоне Валттери Боттас будет выступать за «Альфа Ромео». Финн подписал с командой многолетний контракт, длительность которого пока не разглашается. По информации Auto Motor und Sport, на место напарника Боттаса претендуют сразу пять кандидатов.



Как сообщает издание, руководители «Альфа Ромео» хотели бы подписать Александера Албона, но пока тот склоняется к переходу в «Уильямс». Альтернативой является чемпион Формулы-E Ник де Врис, который неоднократно общался с руководством команды во время Гран-при Нидерландов. В «Феррари» надеются, что ещё один шанс получит Антонио Джовинацци, которому нужно проявить себя в следующих гонках. Имя Нико Хюлькенберга также упоминалось в последние месяцы при разговорах об «Альфе Ромео».



В числе претендентов называется и пилот Формулы-2 Тео Пуршер, однако в команде опасаются, что переход в Ф-1 в 2022 году будет слишком ранним для француза. Поэтому контракт может получить другой гонщик, но лишь на один год.

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