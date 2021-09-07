Расселл прокомментировал свой переход в «Мерседес», назвав Хэмилтона «величайшим гонщиком»

Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл прокомментировал свой переход в стан «Мерседеса». Расселл, заключивший с «серебряными стрелами» долгосрочный контракт, будет выступать за немецкую команду с сезона-2022.
«Я бы солгал, если бы не сказал, что не нахожусь в восторге от мыслей про следующий сезон. Это огромная возможность, за которую я хочу уцепиться обеими руками. Но я не питаю иллюзий: мне предстоит выучить очень многое. Валттери установил высочайшую планку — работал неделя за неделей, добывал победы и поул-позиции, помогая команде выигрывать титулы. Моя цель заключается в том, чтобы оправдать доверие Тото Вольфа и всего «Мерседеса». Хочу, чтобы новые товарищи по команде мной гордились. Один из этих партнёров, Льюис Хэмилтон, — величайший гонщик всех времён, по моему мнению. Я брал пример с Льюиса с тех пор, как начал заниматься картингом», — приводит слова Расселла официальный сайт «Мерседеса».
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