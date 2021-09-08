Капито высказался о возможных кандидатах на роль пилота «Уильямса» после ухода Расселла

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о потенциальных кандидатах на роль пилота своей команды после перехода Джорджа Расселла в «Мерседес».



«Мы знали, что это возможно (переход Расселла в «Мерседес». — Прим. «Чемпионата»). Сейчас у нас есть ряд интересных вариантов, и мы объявим о нашем решении немного позже.



Алекс Албон — не единственный кандидат. Конечно, контракт с пилотом, имеющим опыт участия в Формуле-1, безусловно, станет положительным моментом, но, с другой стороны, в следующем году болид станет совершенно другим. А потому мы могли бы взять новичка. Ведь многое будет совершенно по-другому, разрыв будет меньше. А это означает, что риски продвинуть новичка в Формулу-1 будут минимальными.



Посмотрим, вообще у нас есть много хороших вариантов. Отдам ли я предпочтение Албону и Нику де Врису? Есть и другие кандидаты, не только эти двое», — приводит слова Капито GrandPX.news.

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