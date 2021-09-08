Джордж Расселл способствовал переходу своего друга Александера Албона в «Уильямс»
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Пилот «Уильямса» Джордж Расселл способствовал тому, чтобы руководство команды подписало ему на замену Александера Албона. Как сообщает официальный сайт Формулы-1, Расселл, имеющий дружеские отношения с Албоном, настойчиво рекомендовал Александера руководителю «Уильямса» Йосту Капито.
Сам Расселл со следующего сезона будет выступать за «Мерседес», с которым подписал многолетний контракт. Британец заменит Валттери Боттаса, переходящего в «Альфа Ромео». Боевыми пилотами «Уильямса» в сезоне-2022 будут Албон и Николас Латифи.
Ранее Албон прокомментировал подписание контракта с «Уильямсом», обратившись к Расселлу. Таиландский гонщик поздравил друга с переходом в «Мерседес», выразив уважение его успехам.
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