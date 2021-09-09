Мазепин заявил, что только сейчас получил равную с Шумахером технику

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от нового шасси, которое он стал использовать на Гран-при, начиная с этапа Формулы-1 в Бельгии. Мазепин дал понять, что только с новым шасси в его распоряжении оказалась техника того же уровня, что и у его напарника по американскому гоночному коллективу Мика Шумахера.



«Впечатления от шасси позитивные. Сейчас, спустя 12 гонок, нам удалось выйти на равный уровень оснащения внутри команды. Потенциал нашей машины, к сожалению, хуже, чем у девяти соперников, но хотя бы внутри команды всё честно и с этим можно продолжать работать», — передаёт слова Мазепина, сказанные во время интервью для группы российских журналистов, корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.