Шварцман прокомментировал тот факт, что его не называют кандидатом на место в Формуле-1

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман на пресс-конференции после второй гонки в Монце ответил на вопрос, не удивлён ли он, что про его кандидатуру практически не вспоминают, когда называют кандидатов на переход в Формулу-1.



«Не важно, удивлён я этим или нет. В настоящий момент у меня нет достаточных результатов, чтобы говорить — смотрите, я побеждаю, почему вы не говорите про меня? Я всё ещё должен прибавить, должен учиться. Для этого у меня есть вторая половина сезона Формулы-2. Если я прибавлю, то смогу больше думать о Формуле-1.



Да, ситуация с местами в Ф-1 непростая, по сути осталось всего одно место. Но в неё можно прийти и в следующие годы, будущее есть. Сейчас я просто хочу добиваться как можно лучших результатов, завоевать титул, а там посмотрим», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.

Новость по теме Общий зачёт Формулы-2: Шварцман сократил отставание от лидера до 19 очков