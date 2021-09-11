Шварцман прокомментировал тот факт, что его не называют кандидатом на место в Формуле-1

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман на пресс-конференции после второй гонки в Монце ответил на вопрос, не удивлён ли он, что про его кандидатуру практически не вспоминают, когда называют кандидатов на переход в Формулу-1.
«Не важно, удивлён я этим или нет. В настоящий момент у меня нет достаточных результатов, чтобы говорить — смотрите, я побеждаю, почему вы не говорите про меня? Я всё ещё должен прибавить, должен учиться. Для этого у меня есть вторая половина сезона Формулы-2. Если я прибавлю, то смогу больше думать о Формуле-1.
Да, ситуация с местами в Ф-1 непростая, по сути осталось всего одно место. Но в неё можно прийти и в следующие годы, будущее есть. Сейчас я просто хочу добиваться как можно лучших результатов, завоевать титул, а там посмотрим», — передаёт слова Шварцмана корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.
- 11 сентября 2021
-
18:04
-
17:13
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:03
-
16:40
-
16:26
-
15:59
-
15:30
-
15:16
-
14:15
-
14:06
-
13:59
-
13:00
-
12:38
-
11:32
-
11:09
-
10:39
-
10:09
-
10:00
-
07:00
-
01:01
-
00:45
- 10 сентября 2021
-
23:49
-
22:49
-
22:44
-
22:30
-
22:22
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:58
-
21:52