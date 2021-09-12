«В футболе же не предлагают играть без вратаря». Алонсо — о регулярных изменениях в Ф-1

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался об изменениях, которые проводит Формула-1, чтобы стать лучше.

«Мне кажется, что Формула-1 всегда стремится к улучшениям, которые иногда в некотором смысле и не нужны. Не вижу, чтобы какой-либо другой вид спорта так беспокоился о создании или улучшении собственного шоу. Взять, к примеру, футбол, который обычно слывёт королём спорта — там так много игр, при этом они бывают очень скучными! И на следующей неделе нет никаких драм по этому поводу, никаких изменений. Не раздаются предложения внести в игру что-то новое. Никто не предлагает играть без вратаря, чтобы сделать шоу более весёлым. Спорт есть спорт. Формула-1 должна гордиться тем, что у неё есть.

Думаю, что именно пятница задаёт темп всего уик-энда. Результаты квалификации во многом зависят от характеристик машины, а не от действий пилота. Когда в твоём распоряжении только один комплект шин или одна попытка, то, конечно болид является самой важной составляющей, но ведь и сам гонщик должен успеть показать себя за эти полторы минуты. А когда есть один час и шесть комплектов шин, и вдруг происходит какая-то ошибка или даже две, но затем устанавливается другой комплект шин, то гонщик финиширует на том месте, которое он заслуживает или которое заслуживает машина. Вот почему мне кажется, что нам стоит попробовать добавить немного сложностей в пятницу», — приводит слова Алонсо Motorsport Week.