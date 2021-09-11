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Оскар Пиастри: не знаю, что ещё могу сделать — я заслужил шанс оказаться в Формуле-1

Оскар Пиастри: не знаю, что ещё могу сделать — я заслужил шанс оказаться в Формуле-1
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Юниор «Альпин» Оскар Пиастри высказался о перспективе оказаться в Формуле-1.

«Думаю, я хорошо поработал и заслужил шанс оказаться в Формуле-1. Я выиграл два чемпионата подряд и стал лидером в третьем. Но пока впереди ещё половина дистанции, так что многое может измениться.

Многое в Формуле-1 решается прямо сейчас, или уже решено. Так что это несколько разочаровывает. Я действительно не знаю, что ещё могу сделать.

Последние несколько недель были тяжёлыми: я просто наблюдал, как всё разворачивается, и совсем не участвовал в этом. И это при том положении, в котором я нахожусь. Что ж, бизнес есть бизнес», — приводит слова Пиастри RaceFans.

Оскар возглавляет личный зачёт Формулы-2. На его счету 120 очков. Ближайшего преследователя, китайского гонщика Чжоу Гуаньюя он опережает на 5 баллов.

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