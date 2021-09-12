Пиастри выиграл третью гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — шестой

Австралийский пилот Оскар Пиастри (Prema Racing) одержал победу в третьей спринтерской гонке Формулы-2 в Монце. Второе место занял Чжоу Гуаньюй, представляющий UNI-Virtuosi Racing, третьим финишную черту пересёк британец Дэниел Тиктум (Carlin).



Российский гонщик Роберт Шварцман, стартовавший двенадцатым, в итоге финишировал шестым.

Формула-2. Монца. Третья спринтерская гонка

1. Оскар Пиастри (Prema Racing) — 56.39,491

2. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +1,043

3. Дэниел Тиктум (Carlin) +1,818

4. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +2,066

5. Джехан Дарувала (Carlin) 2,445

6. Роберт Шварцман (Prema Racing) +2,728

7. Рихард Версхор (MP Motorsport) +3,330

8. Лирим Зендели (MP Motorsport) +3,560

9. Рой Ниссани (DAMS) +3,964

10. Маркус Армстронг (DAMS) +4,477.