Пиастри выиграл третью гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — шестой
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Австралийский пилот Оскар Пиастри (Prema Racing) одержал победу в третьей спринтерской гонке Формулы-2 в Монце. Второе место занял Чжоу Гуаньюй, представляющий UNI-Virtuosi Racing, третьим финишную черту пересёк британец Дэниел Тиктум (Carlin).
Российский гонщик Роберт Шварцман, стартовавший двенадцатым, в итоге финишировал шестым.
Формула-2. Монца. Третья спринтерская гонка
1. Оскар Пиастри (Prema Racing) — 56.39,491
2. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +1,043
3. Дэниел Тиктум (Carlin) +1,818
4. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +2,066
5. Джехан Дарувала (Carlin) 2,445
6. Роберт Шварцман (Prema Racing) +2,728
7. Рихард Версхор (MP Motorsport) +3,330
8. Лирим Зендели (MP Motorsport) +3,560
9. Рой Ниссани (DAMS) +3,964
10. Маркус Армстронг (DAMS) +4,477.
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