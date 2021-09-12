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Пиастри выиграл третью гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — шестой

Пиастри выиграл третью гонку Формулы-2 в Монце, Шварцман — шестой
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Австралийский пилот Оскар Пиастри (Prema Racing) одержал победу в третьей спринтерской гонке Формулы-2 в Монце. Второе место занял Чжоу Гуаньюй, представляющий UNI-Virtuosi Racing, третьим финишную черту пересёк британец Дэниел Тиктум (Carlin).

Российский гонщик Роберт Шварцман, стартовавший двенадцатым, в итоге финишировал шестым.

Формула-2. Монца. Третья спринтерская гонка

1. Оскар Пиастри (Prema Racing) — 56.39,491
2. Чжоу Гуаньюй (UNI-Virtuosi Racing) +1,043
3. Дэниел Тиктум (Carlin) +1,818
4. Тео Пуршер (ART Grand Prix) +2,066
5. Джехан Дарувала (Carlin) 2,445
6. Роберт Шварцман (Prema Racing) +2,728
7. Рихард Версхор (MP Motorsport) +3,330
8. Лирим Зендели (MP Motorsport) +3,560
9. Рой Ниссани (DAMS) +3,964
10. Маркус Армстронг (DAMS) +4,477.

Формула-2 2021. Этап 5, Монца, Италия
Гран-при Италии. Гонка 3 (30 кругов)
12 сентября 2021, воскресенье. 11:25 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
Prema Racing
56:39.491
2
Чжоу Гуаньюй
UNI-Virtuosi Racing
+1.043
3
Дэниел Тиктум
Carlin
+1.818
Комментарии
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