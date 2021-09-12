Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Макларен» выиграл гонку Ф-1 впервые с 2012 года и оформил дубль впервые с 2010-го

«Макларен» выиграл гонку Ф-1 впервые с 2012 года и оформил дубль впервые с 2010-го
Комментарии

Успех австралийского гонщика «Макларена» Даниэля Риккардо и финиш на втором месте Ландо Норриса в гонке Гран-при Италии Формулы-1 позволил его команде прервать сразу несколько неудачных серий. Победа Риккардо стала для «Макларена» первой с 2012 года, когда Дженсон Баттон выиграл Гран-при Бразилии. А последний победный дубль «Макларена» датировался 2010 годом, когда Льюис Хэмилтон выиграл, а Дженсон Баттон финишировал вторым.

Для самого Даниэля Риккардо победа на Гран-при Италии стала первой с 2018 года. В том сезоне австралиец выиграл Гран-при Китая и Гран-при Монако.

На Гран-при Италии Риккардо захватил лидерство уже на старте гонки, опередив на разгоне к первому повороту голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021