«Макларен» выиграл гонку Ф-1 впервые с 2012 года и оформил дубль впервые с 2010-го
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Успех австралийского гонщика «Макларена» Даниэля Риккардо и финиш на втором месте Ландо Норриса в гонке Гран-при Италии Формулы-1 позволил его команде прервать сразу несколько неудачных серий. Победа Риккардо стала для «Макларена» первой с 2012 года, когда Дженсон Баттон выиграл Гран-при Бразилии. А последний победный дубль «Макларена» датировался 2010 годом, когда Льюис Хэмилтон выиграл, а Дженсон Баттон финишировал вторым.
Для самого Даниэля Риккардо победа на Гран-при Италии стала первой с 2018 года. В том сезоне австралиец выиграл Гран-при Китая и Гран-при Монако.
На Гран-при Италии Риккардо захватил лидерство уже на старте гонки, опередив на разгоне к первому повороту голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
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