Чандхок высказал своё мнение об аварии Хэмилтона и Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Карун Чандхок поделился своим мнением насчёт столкновения лидеров общего зачёта Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Голландец пытался опередить британца по внешнему радиусу в первом повороте, но наехал на бордюр, после чего задел заднее колесо болида «Мерседеса» — из-за этого «Ред Булл» подпрыгнул и приземлился на «Мерседес» сверху.



«Моё первое впечатление: ещё один гоночный инцидент, которого оба могли бы избежать. На первом круге во второй шикане Льюису не оставили достаточно места. Когда они столкнулись, то уже Максу не оставили достаточно места, которое было необходимо, чтобы избежать наезда на бордюр. Однако я подозреваю, что он со своей стороны ехал быстрее, чем обычно», — написал Чандхок в своём аккаунте в «Твиттере».

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