Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо прокомментировал свою победу на Гран-при Италии. Ландо Норрис, являющийся напарником Риккардо, занял второе место. Замкнул тройку пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, лидеры общего зачёта Макс Ферстаппен («Ред Булл») и Льюис Хэмилтон («Мерседес») не сумели завершить гонку.
«Очень хочется ругаться, нельзя, да? Вчера всё сработало хорошо, но даже с учётом хорошего старта не было никаких гарантий, что мы выиграем гонку. Я уверенно держался впереди. Не думаю, что у нас была мегаскорость, но этого хватило, чтобы оставить позади Ферстаппена. Не думаю, что кто-то ожидал, что мы будем лидировать буквально всю гонку. Но ещё в пятницу я почувствовал, что с нами произойдёт что-то хорошее. Победа «Макларена» — это хорошо, но сразу дубль — это что-то невероятное. У меня нет слов», — цитирует Риккардо BBC.
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