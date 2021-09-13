Алонсо высказал своё мнение о столкновении Ферстаппена и Хэмилтона

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран-при Италии. В результате аварии оба пилота не смогли продолжить гонку, виновным был признан Ферстаппен.



«Не думаю, что это было по-настоящему серьёзным происшествием. Обыкновенный гоночный инцидент. Это два чемпиона, они всегда сражаются до последнего. У них просто была неудачная позиция: по большому счёту, оба делали то, что должны. Их столкновение было похожим на те, которые происходили на старте гонки, но Максу и Льюсу не повезло, что их колёса соприкоснулись», — приводит слова Алонсо PlanetF1.



Ферстаппен потеряет три строчки на старте гонки Гран-при России и получил два штрафных балла в суперлицензию.