Кими Райкконен выздоровел и будет выступать на Гран-при России
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при России. Из-за положительного теста на коронавирус финский гонщик пропустил гонки в Нидерландах и Италии.
Его заменял Роберт Кубица, являющийся запасным пилотом «Альфа Ромео». На Гран-при Нидерландов польский гонщик занял 15-ю строчку, в итальянской Монце он отметился 14-м местом.
«Со мной всё в порядке. Увидимся на следующем Гран-при», — написал Райкконен в своём «инстаграме».
По окончании сезона финский гонщик покинет Формулу-1. Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что хотел бы сохранить Кими Райкконена в команде в качестве консультанта и посоветовал финну не торопиться с переходом в другие гоночные серии.
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