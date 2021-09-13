Кими Райкконен выздоровел и будет выступать на Гран-при России

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен сообщил, что вылечился от коронавируса и примет участие в Гран-при России. Из-за положительного теста на коронавирус финский гонщик пропустил гонки в Нидерландах и Италии.



Его заменял Роберт Кубица, являющийся запасным пилотом «Альфа Ромео». На Гран-при Нидерландов польский гонщик занял 15-ю строчку, в итальянской Монце он отметился 14-м местом.



«Со мной всё в порядке. Увидимся на следующем Гран-при», — написал Райкконен в своём «инстаграме».



По окончании сезона финский гонщик покинет Формулу-1. Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что хотел бы сохранить Кими Райкконена в команде в качестве консультанта и посоветовал финну не торопиться с переходом в другие гоночные серии.

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