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Хельмут Марко — про штраф Ферстаппена: это несправедливо, если вспомнить Сильверстоун

Хельмут Марко — про штраф Ферстаппена: это несправедливо, если вспомнить Сильверстоун
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал наказание, наложенное на Макса Ферстаппена по итогам Гран-при Италии. Голландец потерял три места на стартовой решётке.

«Не знаю, было ли это решение справедливым. Если мы вспомним Сильверстоун, то это исключено.

Возможно, в Сочи мы решимся на замену мотора, тут ещё ничего не решено. Но я думаю, что в Сочи можно неплохо обгонять. Раньше это была трасса «Мерседеса», однако в нынешнем сезоне «Ред Булл» силён на всех этапах. Если всё сложится удачно, в России мы тоже бросим «Мерседесу» вызов», — приводит слова Марко F-1 Insider.

Ранее Марко объяснил, почему нельзя сравнивать аварии Хэмилтона и Ферстаппена и Сенны с Простом. Функционер отметил, что столкновения Макса и Льюиса являются непреднамеренными.

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