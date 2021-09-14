Хельмут Марко — про штраф Ферстаппена: это несправедливо, если вспомнить Сильверстоун

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал наказание, наложенное на Макса Ферстаппена по итогам Гран-при Италии. Голландец потерял три места на стартовой решётке.



«Не знаю, было ли это решение справедливым. Если мы вспомним Сильверстоун, то это исключено.



Возможно, в Сочи мы решимся на замену мотора, тут ещё ничего не решено. Но я думаю, что в Сочи можно неплохо обгонять. Раньше это была трасса «Мерседеса», однако в нынешнем сезоне «Ред Булл» силён на всех этапах. Если всё сложится удачно, в России мы тоже бросим «Мерседесу» вызов», — приводит слова Марко F-1 Insider.



Ранее Марко объяснил, почему нельзя сравнивать аварии Хэмилтона и Ферстаппена и Сенны с Простом. Функционер отметил, что столкновения Макса и Льюиса являются непреднамеренными.

Новость по теме Марко объяснил, почему нельзя сравнивать аварии Хэмилтона и Ферстаппена и Сенны с Простом